Політика

Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги

22 Грудня 2023 19:07
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зброя, німеччина

Німеччина сьогодні, 22 грудня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Що ще увійшло до списку допомоги

  • 10 БПЛА Vector;
  • Боєприпаси для Leopard 2A6;
  • 2 тягачів HX81;
  • 5 напівпричепів HX81;
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • 2 машини прикордонної охорони;
  • 8 транспортних засобів;
  • 2 системи захисту зв’язку AMPS для вертольотів;
  • 2500 снарядів 155 мм;
  • 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.


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