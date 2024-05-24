Політика

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

24 Травня 2024 15:22
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зброя, німеччина, данія
Танки Leopard 1A5 Сил оборони України / Фото: АрміяInform

У межах спільного проєкту Німеччини та Данії, ЗСУ отримають десять танків Leopard 1A5. Також новий оборонний пакет містить реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зокрема новий пакет військової допомоги включає:

  • десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
  • 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
  • 8 500 снарядів 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • чотири протимінні танки WISENT 1 із запасними частинами;
  • два протимінні плуги;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Зазначається, що Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.


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