Німеччина надає Україні 200 млн євро зимової допомоги

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою оголосила про надання Україні додаткової гуманітарної допомоги на суму 200 мільйонів євро, повідомляє “Укрінформ“.

“Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Це допоможе домівкам, у яких немає тепла, зігрітися, а також будуть надані генератори для забезпечення тепла взимку”, — зазначила Бербок.

Крім того, дипломати обговорили питання посилення протиповітряної оборони України та можливість спільного виробництва дронів. Бербок також заявила, що Німеччина приєднається до міжнародної коаліції з посилення систем ППО для України.