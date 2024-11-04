Економіка

Німеччина надає Україні 200 млн євро зимової допомоги
4 Листопада 2024 20:39
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допомога, німеччина
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з німецькою колегою Анналеною Бербок / Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою оголосила про надання Україні додаткової гуманітарної допомоги на суму 200 мільйонів євро, повідомляє “Укрінформ“.

“Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Це допоможе домівкам, у яких немає тепла, зігрітися, а також будуть надані генератори для забезпечення тепла взимку”, — зазначила Бербок.

Крім того, дипломати обговорили питання посилення протиповітряної оборони України та можливість спільного виробництва дронів. Бербок також заявила, що Німеччина приєднається до міжнародної коаліції з посилення систем ППО для України.


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