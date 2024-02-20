Німеччина має намір передати Україна ракети Taurus

Уряд Німеччини, ймовірно, має намір передати Україні ракети Taurus. Керівна коаліція підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, серед яких можуть бути далекобійні ракети.

Про це повідомляє Bild з посиланням на агентство dpa, передає Суспільне.

За даними агентства, коаліція підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння. Голосування щодо цього пакету допомоги збираються провести в Бундестазі вже цього тижня.

Крилаті ракети Taurus, про які давно просить Київ, у цьому проєкті прямо не згадуються, однак у ньому йдеться про “додатково необхідних систем далекобійного озброєння та боєприпасів для того, щоб Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського. агресора”.

Ракети Taurus якраз підходять під цей опис, оскільки вони можуть досягати мети на відстані понад 500 кілометрів.

Видання зазначає, що Франція та Велика Британія вже поставили Україні свої крилаті ракети Scalp та Storm Shadow, проте вони вважаються не такими ефективними, як Taurus.