Кримінал

Німеччина екстрадіювала в Україну колишнього високопосадовця податкової, який переховувався від слідства
5 Березня 2025 15:26
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Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини / Фото: ДБР
Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини / Фото: ДБР

3 березня на міжнародному пункті пропуску “Краківець” у Львівській області німецькі правоохоронці передали працівникам ДБР ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. Його розшукували за вчинення низки злочинів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків.

“Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємця за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов’язань. Надалі службовці надіслали податкове повідомлення-рішення із заниженим податком на додану вартість і, відповідно, нижчими штрафними санкціями. Це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету”, – розповіли в ДБР.

Екстрадиція розшукуваного податківця з Полтави / Фото: ДБР

Після вчинення злочину фігурант виїхав з України та перебував на території Німеччини. За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентні органи Німеччини ухвалили рішення про його екстрадицію.

Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.


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