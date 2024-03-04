Ніккі Гейлі вперше перемогла Трампа на праймеріз

Претендентка на участь у президентських виборах від Республіканської партії Ніккі Гейлі виграла праймеріз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Гейлі, остання суперниця експрезидента США Дональда Трампа за номінацію від республіканців, отримала 62,9% голосів. Трамп набрав 33,2%.

Цей результат Reuters називає «маленькою символічною» перемогою, а загальну перемогу Гейлі в перегонах за номінацію — «майже неможливою». Трамп виграв всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.

Вашингтон, округ Колумбія, пояснює Reuters, цілком складається з міських жителів, і відносно велика частка мешканців має вищу освіту. Основу електорату Трампа, своєю чергою, складають сільські жителі, і він особливо сильний у регіонах з низьким рівнем освіти.