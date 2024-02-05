Нідерланди збільшили до 24 кількість F-16 для України

Міністерство оброни Нідерландів готує ще 6 винищувачів F-16, які будуть доставлені в Україну. Таким чином, загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.

Про це повідомляє міністерка оброни країни Кайса Оллонгрен у своєму Twitter (Х) у понеділок, пише УП.

“Перевага в повітрі необхідна для протидії російській агресії”, – пояснила Оллонгрен.

Міністерство оборони Нідерландів в окремому повідомленні зазначило, що країна припинила обговорення можливого продажу 6 винищувачів F-16 з компанією Draken International. Обидві сторони дійшли до висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудуться в короткостроковій перспективі.