Політика

Нідерланди збільшили до 24 кількість F-16 для України

5 Лютого 2024 16:50
читать на русском →
україна, Нідерланди, літаки
Винищувач F-16 / Stocktrek images

Міністерство оброни Нідерландів готує ще 6 винищувачів F-16, які будуть доставлені в Україну. Таким чином, загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.

Про це повідомляє міністерка оброни країни Кайса Оллонгрен у своєму Twitter (Х) у понеділок, пише УП. 

“Перевага в повітрі необхідна для протидії російській агресії”, – пояснила Оллонгрен.

Міністерство оборони Нідерландів в окремому повідомленні зазначило, що країна припинила обговорення можливого продажу 6 винищувачів F-16 з компанією Draken International. Обидві сторони дійшли до висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудуться в короткостроковій перспективі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2024 17:28

У системі Prozorro оголосили перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю
5 Лютого 2024 17:54

Голова Міністерства у справах ветеранів подала у відставку 
5 Лютого 2024 16:19

Ірина Фаріон обізвала переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024
5 Лютого 2024 15:48

Члени угорської партії не прийшли на голосування за вступ Швеції до НАТО
5 Лютого 2024 14:54

Бундесвер позитивно оцінює перспективи ЗСУ на фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
усі думки