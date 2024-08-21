Нідерланди замовили для України понад 50 радарів для виявлення безпілотників

Міністерство оборони Нідерландів замовило для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників.

Контракт було підписано з Robin Radar Systems у Гаазі, повідомляє відомство.

Замовлені радари здатні виявляти маленькі дрони та відрізняти їх, наприклад, від птахів, та робити це навіть на високих швидкостях.

Унікальним у радарах є те, що вони виконують свою роботу під час розміщення на мобільних платформах. Оскільки система виявлення мобільна, супротивнику важче знайти радар і, отже, його важче знищити.