Техно

Нідерланди замовили для України понад 50 радарів для виявлення безпілотників
21 Серпня 2024 20:19
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допомога, Нідерланди
Радар IRIS від компанії Robin Radar / Фото: OpenWorks Engineering

Міністерство оборони Нідерландів замовило для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників.

Контракт було підписано з Robin Radar Systems у Гаазі, повідомляє відомство.

Замовлені радари здатні виявляти маленькі дрони та відрізняти їх, наприклад, від птахів, та робити це навіть на високих швидкостях.

Унікальним у радарах є те, що вони виконують свою роботу під час розміщення на мобільних платформах. Оскільки система виявлення мобільна, супротивнику важче знайти радар і, отже, його важче знищити.


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