Нідерланди спільно з і ще однією країною передадуть Україні ЗРК Patriot

Нідерланди і ще одна країна збираються поставити Україні систему Patriot. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє NL Times.

Оллонгрен уточнила, що Нідерланди знайшли компоненти, з яких можна сформувати систему ППО Patriot. Вона відмовилась говорити, яка саме країна допоможе з постачанням системи.

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом російським атакам. Міністр також додав, що Сполучені Штати Америки також працюють над тим, щоб ще більше допомогти українським військовим зусиллям.