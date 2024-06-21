Політика

Нідерланди спільно з і ще однією країною передадуть Україні ЗРК Patriot
21 Червня 2024 20:21
читать на русском →
допомога, Нідерланди, ппо
Пускові установки комплексу Patriоt у НІмеччині / Фото: Офіс Президента України

Нідерланди і ще одна країна збираються поставити Україні систему Patriot. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє NL Times.

Оллонгрен уточнила, що Нідерланди знайшли компоненти, з яких можна сформувати систему ППО Patriot. Вона відмовилась говорити, яка саме країна допоможе з постачанням системи.

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом російським атакам. Міністр також додав, що Сполучені Штати Америки також працюють над тим, щоб ще більше допомогти українським військовим зусиллям.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Червня 2024 20:21

Нідерланди спільно з і ще однією країною передадуть Україні ЗРК Patriot
21 Червня 2024 20:37

На фронті відбулося 99 боєзіткнень, третина з них – на Покровському напрямку, – Генштаб
21 Червня 2024 20:03

Україна обмежує в’їзд громадян Ізраїлю
21 Червня 2024 19:36

Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ до кінця літа – Домбровскіс
21 Червня 2024 18:03

Українська збірна вирвала вольову перемогу над Словаччиною на Євро-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
усі думки