Політика

Нідерланди офіційно дозволили експорт 24 винищувачів F-16 в Україну
2 Липня 2024 15:52
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зброя, Нідерланди
F-16AM Королівських ПС Нідерландів / Фото з відкритих джерел

Нідерландське Міноборони офіційно дозволило експортувати в Україну 24 літаки F-16, повідомила очільниця відомства Кайса Оллонгрен у листі до Палати представників парламенту країни. За її словами, перший із цих винищувачів мають передати уже “незабаром”.

Дозвіл передбачає передачу Україні самих бойових літаків і семи реактивних двигунів до них.

Також у листі зазначається, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну “найближчим часом”, але точна дата не називається.

“Оперативна безпека залишається головним критерієм при розгляді питання про те, чи варто розкривати інформацію, чи ні. Виходячи з цього, а також з домовленостей в рамках міжнародної коаліції, ніяких подальших подробиць про цю поставку наразі не надається”, – вказано у документі.

У серпні 2023 року Нідерланди та Данія пообіцяли спільно передати Україні 61 американський винищувач F-16. Цьому передував дозвіл на передачу від США.


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