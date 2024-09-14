Нідерланди не зможуть передати Україні Patriot

Нідерланди не зможуть передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, оскільки неназваний союзник держави відмовився від участі в постачанні, повідомила газета NL Times із посиланням на міністерство оборони Нідерландів.

Про намір поставити Україні систему Patriot оборонне відомство оголосило наприкінці травня. Повідомлялося, що «основні компоненти» у Нідерландів готові, а решту нададуть інші країни. Через місяць тодішній міністр оборони Кайса Оллонгрен повідомила, що знайдено країну для співпраці в постачанні. Планувалося, що Києву передадуть радар і щонайменше три пускові установки.

Тепер же в Міноборони Нідерландів повідомили NL Times, що «раніше згадане зобов’язання союзника не дотримується». Про яку саме країну йдеться, не уточнюється.