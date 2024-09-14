Політика

Нідерланди не зможуть передати Україні Patriot
14 Вересня 2024 14:01
читать на русском →
Patriot, Нідерланди
Голландські ракетні комплекси Patriot у Туреччині під час війни в Перській затоці у 2003 році / Фото Ministerie van Defensie

Нідерланди не зможуть передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, оскільки неназваний союзник держави відмовився від участі в постачанні, повідомила газета NL Times із посиланням на міністерство оборони Нідерландів.

Про намір поставити Україні систему Patriot оборонне відомство оголосило наприкінці травня. Повідомлялося, що «основні компоненти» у Нідерландів готові, а решту нададуть інші країни. Через місяць тодішній міністр оборони Кайса Оллонгрен повідомила, що знайдено країну для співпраці в постачанні. Планувалося, що Києву передадуть радар і щонайменше три пускові установки.

Тепер же в Міноборони Нідерландів повідомили NL Times, що «раніше згадане зобов’язання союзника не дотримується». Про яку саме країну йдеться, не уточнюється.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Вересня 2024 18:35

Українські війська прорвали кордон Росії на ще одній ділянці в Курській області
14 Вересня 2024 20:41

В Ізюмському районі росіяни вбили 72-річну жінку
14 Вересня 2024 19:21

З полону повернулися четверо бійців з Харківщини
14 Вересня 2024 17:49

Росія погрожує залишити від Києва “гігантську, сіру, розплавлену пляму”
14 Вересня 2024 17:14

Соцвиплати та зарплата у 2025 році будуть заморожені, але на телемарафон виділять 1,5 млрд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
усі думки