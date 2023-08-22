Політика

Нідерланди нададуть Україні переносні заряди для дистанційного розмінування

22 Серпня 2023 21:21
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україна, Нідерланди

Є рішення надати Україні близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть робити проходи в інженерних загородженнях.

Про це під час зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

«Є рішення, щоб надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть проробляти проходи в інженерних загородженнях», – зазначила Оллонгрен.

Вона також наголосила, що Нідерланди й надалі працюватимуть над подальшим закриттям всіх потреб України, зокрема в засобах ППО, що є критично важливою складовою для збереження життів українців та інфраструктури держави.

«Ми були дуже раді оголосити про черговий крок щодо посилення ППО, а саме передачу винищувачів F-16. Ми вже погодили програми підготовки для українських пілотів. Плануємо розпочинати навчання у центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16. Безумовно, ми розуміємо, що підготовка передбачає подальшу передачу, і як тільки буде така можливість, все буде доведено до завершення. Ми всі вже прекрасно знаємо, наскільки швидко вчаться українські військові, немає сумнівів у тому, що підготовка пройде, але також потрібно буде це все інтегрувати і в систему забезпечення, і в систему ЗСУ, зокрема Повітряних Сил. Це не лише питання підготовки, але й питання спроможностей та технічного забезпечення. Але ми вже над цим працюємо. Ми взяли на себе зобов’язання. Настільки швидко, наскільки це буде можливо, все буде зроблено», – наголосила Оллонгрен.

Міністр оборони Нідерландів подякувала Резнікову за невтомні зусилля у заохоченні іноземних партнерів робити більше, ніж вони роблять зараз. Зокрема, висловила вдячність за прозорість та чіткість у формуванні потреб України та креативні підходи до процесу пошуку рішень.

У свою чергу Резніков наголосив, що «F-16 – потужний крок. Неможливо переоцінити важливість цього рішення Уряду Нідерландів».


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