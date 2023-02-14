Нідерландські F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі

Два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі та супроводили їх. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони Нідерландів.

«Невідомі на той час літаки наблизилися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда», — йдеться в повідомленні.

Після ідентифікації виявилося, що це три літаки: російський Іл-20М, який супроводжували два флангових Су-27. “Нідерландські F-35 супроводжували стрій на відстані та передали супровід партнерам по НАТО”, – зазначили в нідерландському оборонному відомстві.

Іл-20М — це російський літак-розвідника, Су-27 — винищувач.