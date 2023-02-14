Кримінал

Нідерландські F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі

14 Лютого 2023 09:56
111
читать на русском →
росія, нато

Два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі та супроводили їх. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони Нідерландів.

«Невідомі на той час літаки наблизилися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда», — йдеться в повідомленні.

Після ідентифікації виявилося, що це три літаки: російський Іл-20М, який супроводжували два флангових Су-27. “Нідерландські F-35 супроводжували стрій на відстані та передали супровід партнерам по НАТО”, – зазначили в нідерландському оборонному відомстві.

Іл-20М — це російський літак-розвідника, Су-27 — винищувач.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2023 11:46
59

Резніков назвав імена своїх нових заступників
14 Лютого 2023 13:04
19

Танки Leopard постачатимуть Україні вісім країн
14 Лютого 2023 11:09
57

Мешканців Маріуполя знову пограбували. СБУ викрила шахраїв
14 Лютого 2023 10:45
209

Що сталося під Вугледаром?
14 Лютого 2023 09:56
111

Нідерландські F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки