Нічний ворожий обстріл Одеси: місцевого жителя привалило уламком в ліжку

Внаслідок нічної атаки РФ 18 липня по Одесі уламок збитої ворожої ракети пошкодив приватний будинок та впав у ліжко до 74-річного одесита.

Про це повідомляє”Укрінформ” із посиланням на слова дружини потерпілого

Пані Валентина розповіла, що прокинулася посеред ночі від вибухів. Жінка має вади зору та відразу не зрозуміла, чому їхній будинок весь у пилу.

Зрозумівши, що самотужки вона не звільнить чоловіка з-під уламків, жінка покликала на допомогу сусідів. Чоловіка ушпиталили, за словами дружини, у нього зламані ребра.

“Я підскочила, а все як у тумані. Я спочатку подумала, що це через поганий зір, мені нещодавно робили операцію на очі. Не розумію, звідки уламки, дошки.

Відразу побігла до чоловіка, він спав у сусідній кімнаті. Дивлюся, а його чимось придавило. Чи то діжка якась, не зрозуміла. Я спробувала її зняти з чоловіка, а Микола кричить: “Не чіпай, мені боляче”.

Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни щодо нічного обстрілу Одеси, через який постраждав 74-річний пенсіонер.