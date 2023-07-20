Нічний обстріл Миколаєва: є загиблі

Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва, внаслідок чого спалахнули 3-поверховий житловий будинок і гаражі, відомо про 9 поранених, серед них – 5 дітей. Є загиблі, наразі їхня кількість невідома.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

“Росіяни вдарили по центру міста. Горять гараж і 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали”.

Очільник ОВА також повідомив, що наразі відомо про 9 поранених: 4 дорослих та 5 дітей. Постраждалих госпіталізували.

“На одній із адрес величезна вирва біля 3-поверхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків.

На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять”, – уточнив Сєнкевич.

Згодом Кім повідомив, що внаслідок удару по Миколаєву також є загиблі.

Станом на 04:25 очільник ОВА не уточнив інформацію про кількість загиблих.

Доповнено: Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Миколаїв пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

“Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція.

На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення”.

За словами Сєнкевича, на місці другого “прильоту” у Миколаєві пошкоджено близько 15 гаражів та вибито вікна у кількох багатоповерхівках.

“Бригади комунальників вже готові виїжджати на місця обстрілів. Чекаємо завершення роботи рятувальників та поліції”, – додав очільник міста.