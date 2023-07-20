Суспільство

Нічна ворожа атака на Миколаїв та Одесу: є загиблі

20 Липня 2023 11:55
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одеса, миколаїв, загиблі

В результаті нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, в Миколаєві також повідомляють про одного загиблого чоловіка.  

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram, “Суспільне” з посиланням на заступника Миколаївського міського голови Анатолія Петрова, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Кіпер повідомив, що в Одесі внаслідок нічної російської атаки загинув охоронець цивільної будівлі 2002 року народження.

За словами Петрова, у Миколаєві також є загиблий. Наразі рятувальники дістають тіло чоловіка з-під завалів.  

Крім того, зранку 20 липня у Миколаєві через сильний дощ підтопило вулиці, рух транспорту у місті ускладнено, місцями повалило дерева. 

Мер Миколаєва повідомив, що після зливи комунальники повернулись на місця обстрілів.

“Працюють бригади підприємств “ЕЛУ автодоріг”, “Миколаївські парки”, “Пілот” та КСМЕП – близько 50 осіб. Прибираємо територію від уламків та сміття. Обстежуємо пошкодження. Видаємо людям будматеріали”.


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