Нічна атака РФ на Одещину: пошкоджено дитсадок та енергоінфраструктуру

Російські війська вночі завдали удару безпілотниками по Одещині, пошкодивши енергоінфраструктуру та цивільні об’єкти.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено дитячий садок, житловий будинок, магазин і автомобіль. Поранення отримала одна людина, їй надали необхідну медичну допомогу.

Також через влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури близько 500 абонентів у передмісті Одеси залишилися без світла.

На місці працюють аварійні та рятувальні служби.