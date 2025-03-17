Кримінал

Нічна атака РФ на Одещину: пошкоджено дитсадок та енергоінфраструктуру
17 Березня 2025 08:53
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Мобільно-вогнева група на Одещині / Фото: Сили оборони Півдня України
Мобільно-вогнева група на Одещині / Фото: Сили оборони Півдня України

Російські війська вночі завдали удару безпілотниками по Одещині, пошкодивши енергоінфраструктуру та цивільні об’єкти.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено дитячий садок, житловий будинок, магазин і автомобіль. Поранення отримала одна людина, їй надали необхідну медичну допомогу.

Також через влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури близько 500 абонентів у передмісті Одеси залишилися без світла.

На місці працюють аварійні та рятувальні служби.


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