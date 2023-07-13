Політика

’’Нездоровий сарказм’’- Пристайко розкритикував слова Зеленського щодо Воллеса

13 Липня 2023 17:28
0
читать на русском →
зеленський, британія

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав “нездоровим сарказмом” слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Про це Пристайко сказав в коментарі Sky News.

“Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм”.

Водночас Пристайко додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею і партнерами можуть бути якісь непорозуміння − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом.

Він також зазначив, що якщо щось трапиться, то “Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче”.

Пристайко також підкреслив, що Україна не чекає, що хтось буде воювати за неї, а просить лише спорядження.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 18:14
1

СБУ викрила російського агента

13 Липня 2023 17:48
0

Російська спецслужба затримала Суровікіна та ще 13 високопоставлених офіцерів
13 Липня 2023 16:43
1

Столтенберг заявив про розробку НАТО планів на випадок нападу РФ
13 Липня 2023 14:54
14

ЗСУ просуваються в районі Бахмута – Маляр
13 Липня 2023 14:07
16

Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки