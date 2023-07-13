’’Нездоровий сарказм’’- Пристайко розкритикував слова Зеленського щодо Воллеса

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав “нездоровим сарказмом” слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Про це Пристайко сказав в коментарі Sky News.

“Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм”.

Водночас Пристайко додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею і партнерами можуть бути якісь непорозуміння − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом.

Він також зазначив, що якщо щось трапиться, то “Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче”.

Пристайко також підкреслив, що Україна не чекає, що хтось буде воювати за неї, а просить лише спорядження.