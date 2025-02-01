Newsweek: Путін не збирається закінчувати військові дії найближчим часом

Російське військове командування планує операції, які можуть зайняти до дев’яти місяців, що свідчить про те, що Володимир Путін не має наміру найближчим часом завершувати військові дії в Україні, стверджує Інститут вивчення війни (ISW).

В оцінці вашингтонського аналітичного центру йдеться, що російський план з охоплення харківського міста Куп’янська є одним із прикладів довгострокового стратегічного мислення і свідчить про те, що командири вважають, що конфлікт затягнеться, пише Newsweek.

На думку ISW, захоплення донецького міста Авдіївка в лютому 2024 року, ймовірно, стане взірцем для майбутніх оточень Росією інших прифронтових районів, що проводитимуться повільно.

Зусилля Москви щодо зайняття Вугледара, звідки українські війська були виведені в жовтні 2024 року, дали змогу Росії просунутися далі на захід, йдеться в повідомленні ISW. Потім Росія зупинила маршрути відходу українських військ і змогла захопити Велику Новосілку в січні.

Усе це свідчить про те, що російські методи передбачають повільне взяття прифронтових міст і населених пунктів.

Військовий аналітик Еміль Кастехельмі сказав Newsweek, що російським силам буде складно швидко просуватися далі Великої Новоселівки через обмежену місцевість, як-от річки та відкриті поля, і на цьому напрямку мало що можна зробити.

Він також сказав, що битва за Торецьк, розташований за 90 миль на північний схід, триває дуже повільно: останнім часом Росія домоглася певного прогресу, досягнувши кордонів міста, але українські сили все ще утримують позиції в південно-західному районі.

При цьому на оточення Куп’янська підуть місяці, і російське військове командування бере на себе зобов’язання з проведення довгострокових операцій, які можуть тривати від шести до дев’яти місяців: «Російські командири, найімовірніше, діють, припускаючи або прямо знаючи, що президент Росії Володимир Путін не має наміру завершувати військові дії в Україні в найближчому майбутньому», – вважають аналітики ISW.

Оцінка ISW російських планів повільного оперативного маневру на полі бою, що вимагає значного планування, свідчить про те, що військові цілі Путіна мають довгостроковий характер і не припускають його намірів погоджуватися на переговори, незалежно від того, що говорить адміністрація Трампа.