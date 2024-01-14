Суспільство

Newsweek: План Путіна з подолання яєчної кризи в Росії зазнав поразки

14 Січня 2024 12:50
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Дефіцит яєць в Росії посилюється через імпорт пташиного грипу з Туреччини, одного з найбільших торговельних партнерів країни. Про це пише Newsweek з посиланням на доповідь, в якій цитується російський урядовець.

Більше п’ятої частини імпортованих з Туреччини яєць виявилися зараженими висококонтагіозним пташиним грипом H5N1, а також іншими небезпечними захворюваннями, включаючи сальмонелу і ботулізм, попередили російські урядовці.

Яєчна криза вийшла з-під контролю за останні кілька тижнів, оскільки поєднання високої інфляції та санкцій, запроваджених Заходом у відповідь на повномасштабне вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, призвело до безпрецедентного стрибка цін і локального дефіциту.

У листопаді ціни на яйця зросли приблизно на 40 відсотків у річному обчисленні, згідно з даними Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат), а в грудні підскочили ще на 4,6 відсотка в місячному обчисленні.

Спроба Росії звернутися до Туреччини за екстреними поставками яєць у січні, схоже, дала зворотний ефект, оскільки після доставки першої партії турецьких яєць одразу ж з’явилися повідомлення про те, що близько 20% з них можуть бути заражені пташиним грипом.

“Відсоток великий. Це 10 з 50 – більш ймовірно, ніж 6 з 49 в лотереї “Спортлото”, – сказав Сергій Данкверт, голова Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду, в Сибірському університеті споживчої кооперації.

“Необхідно переконатися, що немає ніякої загрози для споживачів. Звичайно, частина продукції вже може бути реалізована. Але інкубаційний період у більшості випадків може становити до 21 дня, тому ми чекаємо. Тим часом ми призупиняємо продажі у великі торгові мережі”, – додав чиновник.

У четвер Путін був поставлений у незручне становище, коли йому довелося коментувати яєчну інфляцію на великому бізнес-форумі, і його пояснення кризи викликало здивування.

“У нас виробництво [яєць] не впало, але попит виріс, і ми не змогли вчасно пристосуватися. Оскільки доходи людей трохи зросли, вони почали купувати більше яєць і курячого м’яса, що призвело до зростання цін”, – заявив Путін на зустрічі з підприємцями Далекого Сходу.

Проблеми з постачанням яєць викликали невдоволення серед російського населення, а наприкінці грудня на одного з місцевих бізнесменів навіть було скоєно замах.

Геннадій Ширяєв, 59-річний керівник Третьяковської птахофабрики, найбільшої на заході Воронезької області, їхав додому, коли невідомий зробив два постріли в його машину. Ширяєв повідомив російському виданню “Комерсант”, що він не постраждав в результаті замаху.


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