New York Times: Десятки бійців Іноземного легіону ГУР стали жертвами удару РФ по Кропивницькому у липні

21 липня армія РФ завдала удару по тренувальному табору Іноземного легіону українського ГУР у Кропивницькому. У результаті загинули та зазнали поранень десятки іноземних добровольців.

Про це повідомляє New York Times.

Реклама

Реклама

За даними видання, окупанти вдарили по їдальні навчального центру, коли військові сідали за столи.

За словами трьох військових підрозділу, від атаки постраждали добровольці зі Сполучених Штатів, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. За їхніми словами, це був один із найсмертоносніших ударів по іноземних бійцях за весь час повномасштабної війни.

Американський новобранець із Флориди розповів, що внаслідок удару також загорівся склад боєприпасів: лунали вибухи та летіли уламки, поки ті, хто вижив, намагалися надати допомогу пораненим.

“Після вибуху біля їдальні лежали загиблі, понівечені тіла та важко поранені. Він бачив щонайменше 15 загиблих та понад 100 поранених. Солдат розповів, що накладав джгути та переносив важкопоранених до машин швидкої допомоги, вантажівок і приватних авто, які везли їх до лікарень”, — йдеться в публікації.

За словами військового, сирена повітряної тривоги на базі не пролунала перед ударом. Також він виявив, що поблизу їдальні немає аптечок першої допомоги.

Речник міжнародного легіону розвідки України Володимир Камінський повідомив, що триває розслідування інциденту, і поки воно не завершене, дані про втрати не розголошуватимуться.