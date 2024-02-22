Невідомий напав на людей у школі у Німеччині: постраждало 5 людей

На заході Німеччини п’ятеро людей отримали поранення внаслідок інциденту, що стався сьогодні у школі в місті Вупперталь, підозрюваного заарештувала поліція.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

“П’ятеро людей зазнали поранень унаслідок інциденту в четвер у школі в місті Вупперталь на заході Німеччини, підозрюваного заарештували”, – повідомила місцева поліція.

Інцидент стався в середній школі імені Вільгельма Дерпфельда. Поліція заявила, що під час інциденту не було стрілянини, але не надала додаткової інформації.

Німецька газета Bild, яка не називає власних джерел, повідомила, що це був напад із ножем.

Місцева поліція заявила, що направила на місце події велику кількість офіцерів. Зазначається, що підозрюваний також отримав поранення.

Вупперталь – це місто з населенням близько 350 тисяч осіб, розташоване неподалік від Дюссельдорфа та Кельна.