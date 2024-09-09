Суспільство

Невідомий кинув гранату у людей біля супермаркету у Лубнах: є поранені
9 Вересня 2024 11:49
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Полтава
Ілюстративне фото / Поліція Полтавської області

Невідомий чоловік кинув гранту у людей біля супермаркету у місті Лубни Полтавської області, внаслідок чого були травмовані троє людей.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

“До Лубенського райвідділу поліції 8 вересня близько 23-ї години надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей. Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, медики та рятувальники”.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпця, до Лубенської лікарні інтенсивного лікування були шпиталізовані троє людей 1982, 1983 та 1993 року народження.

Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло без ознак життя з численними пораненнями, ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета, виявили неподалік місця пригоди.

Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини події з’ясовує слідство.


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