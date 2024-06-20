Невідома жінка понівечила могили загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка у Києві  

20 червня невідома жінка пошкодила могили загиблих захисників України Дмитра Да Вінчі (Коцюбайла), Андрія Джуса (Пільщикова) та Павла Петриченка на Аскольдовій могилі в Києві

Про це повідомила керівниця медичної служби “УЛЬФ” Першого окремого штурмового батальйону “Вовки Да Вінчі” ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

“На могилах загиблих воїнів Да Вінчі, Джуса, Петриченка сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось вам, хто це зробив, – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного”, – йдеться у повідомленні.

На відео говориться, що невідомі пошкодили портрети загиблих захисників, розмалювали прапори, а також розбили лампадки на меморіалі-триптиху “Іловайськ. ДАП. Дебальцеве”.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ військовослужбовець Іван Тимочко в етері Еспресо відреагував на вандалізм.

“Це насправді всіх нас з вами відповідальність за такі події, бо крайній час Україну дуже лихоманить в плані протиставлення військових цивільним. Ми бачимо, намагаються військових розділити, то генерали не такі, то працівники Центрів комплектування не так їздять, не так спілкуються – то нічого, що їх провокують безперервно й нападають, але винні завжди вони”, – заявив Тимочко.

За його словами, створюється “ґрунт негативу, який насправді Росія сіє між військовими й суспільством, але деякі зерна сформовані у свідомості людей”. Він впевнений, що вандали, які пошкодили ці пам’ятники, люди, яким пропонують гроші для того, щоб перш за все Росія “мала картинку”.

“Я думаю, що це не крайній випадок такого вандалізму і вандалізм буде пророщуватися. Суспільство промовчало, коли почалися агресивні дії проти військових, не знаю чи промовчать за агресію до могил тих, хто віддав життя за це ж суспільство, за те, щоб воно жило і функціонувало, чи буде далі мовчання, чи будуть відповідні покарання всіх тих, хто несе зараз сум’яття й розбрат в Україну”, – наголосив Тимочко.

Станом на 12:06 у Київській міські прокуратурі встановили, що акт вандалізму вчинила невідома жінка.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України).

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.