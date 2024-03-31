Невдачею для ухилянтів закінчилася чергова спроба подолати Тису

Чотирьох осіб, які планували переплисти Тису, затримали учора ввечері прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону, повідомляє ДПСУ.

Чоловіки несли з собою гумовий човен. Наряд затримав їх за 100 метрів від держрубежу. Намірів про спробу потрапити в Угорщину затримані не приховували. Також розповіли, що за організацію свого «вояжу» кожен з них мав віддати ділкам від 4 до 5 тисяч доларів. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до переправлення цієї групи чоловіків через кордон.

Стосовно затриманих, троє з яких закарпатці та один житель Івано-Франківської області, складено протоколи про адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.