Кримінал

Невдачею для ухилянтів закінчилася чергова спроба подолати Тису

31 Березня 2024 10:23
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ухилянти
Біля держкордону затримані порушники, які намагалися здолати Тису на гумовому човні / Фото ДПСУ

Чотирьох осіб, які планували переплисти Тису, затримали учора ввечері прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону, повідомляє ДПСУ.

Чоловіки несли з собою гумовий човен. Наряд затримав їх за 100 метрів від держрубежу. Намірів про спробу потрапити в Угорщину затримані не приховували. Також розповіли, що за організацію свого «вояжу» кожен з них мав віддати ділкам від 4 до 5 тисяч доларів. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до переправлення цієї групи чоловіків через кордон.

Стосовно затриманих, троє з яких закарпатці та один житель Івано-Франківської області, складено протоколи про адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.


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