Neue Zürcher Zeitung: “Шахед” розробляли в Німеччині?

За останні два роки українські міста зазнали атак тисяч іранських безпілотників-камікадзе. Є підстави вважати, що початкова версія цієї руйнівної зброї була розроблена для збройних сил Німеччини близько 35 років тому, пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

Коли він пролітає з гуркітливим двотактним двигуном, він звучить як мопед. Росіяни посилають їх масово перед своїми ракетами, щоб поставити в глухий кут українську протиповітряну оборону. Вони накидаються на житлові будинки, електростанції та об’єкти електроенергетики. Уже понад два роки Shahed-136 є всесвітнім символом повітряного терору режиму Володимира Путіна в Україні.

Shahed-136 описується як дешевий та ефективний безпілотник-камікадзе з Ірану. Його вартість становить від 20 000 до 50 000 доларів за одиницю, залежно від обсягу виробництва і конкретних модифікацій. Усе це добре відомо. Менш відоме походження Shahed-136, який не тільки, а й, досить імовірно, був розроблений у Німеччині.

У 1980-х роках безпілотник, дуже схожий на Shahed-136, був розроблений у Бонні на замовлення тодішнього міністерства оборони Західної Німеччини. Однак після возз’єднання Німеччини у бундесверу більше не було на нього грошей. Проєкт було скасовано. У зв’язку з цим виникає два запитання: невже німецька технологія безпілотників, розроблена 35 років тому, потрапила в чужі руки? І чи використовується вона сьогодні для бомбардувань українських міст?

Безпілотник як літак-камікадзе

Історія починається з компанії, якої сьогодні вже не існує. У 1980-х роках авіаційна компанія Dornier отримала замовлення від збройних сил Німеччини на розробку протирадіолокаційного безпілотника. Передбачалося, що цей безпілотник буде використовуватися для виявлення і знищення ворожих радіолокаційних позицій. Оснащений радарним детектором і вибуховим пристроєм вагою до 50 кілограмів, він мав пікірувати на ціль подібно до літака-камікадзе.

Через три роки після укладення контракту компанія Dornier представила два прототипи безпілотника DAR (Drone Anti-Radar) у випробувальному центрі Бундесверу в Меппені, німецька земля Нижня Саксонія, у 1992 році. До цього моменту вже було зрозуміло, що цілі Люфтваффе більше не можуть бути реалізовані. Спочатку вони хотіли сформувати дві ескадрильї безпілотників, у яких мали перебувати в резерві понад 4 000 цих дронів-камікадзе. Однак після возз’єднання Німеччини оборонний бюджет було урізано, і грошей на цей проєкт більше не було.

Німецький безпілотник DAR / Мал. NZZ

Уже тоді були ознаки того, що окрім Німеччини хтось ще дуже зацікавлений у проєкті безпілотника. У 1987 році сама компанія Dornier оголосила, що працює з ізраїльтянами над створенням безпілотника DAR. Про це пише американський експерт Ден Геттінгер у дослідженні про безпілотники-камікадзе, опублікованому 2023 року. У цьому дослідженні він детально розглядає передбачувану німецько-ізраїльську співпрацю в галузі безпілотників.

Гетінгер пише, що два протирадіолокаційні дрони з багато в чому схожими характеристиками, мабуть, з’явилися в результаті співпраці між компаніями Dornier і Israel Aerospace Industries у середині і наприкінці 1980-х років. Один із них був німецьким безпілотником DAR, а інший – ізраїльським Harpy (Гарпія). Обидва мали однакову конструкцію дельтаподібного крила і штовхаючий пропелер.

Німецька технологія в ізраїльському безпілотнику?

Геттінгер також дає уявлення про те, у чому міг полягати німецько-ізраїльський поділ праці. Він пише, що ізраїльтяни насамперед зосередилися на радіолокаційному пристрої самонаведення, який було встановлено не тільки в Гарпії, а й у безпілотнику DAR. З іншого боку, неясно, чи отримали ізраїльтяни від Dornier власне літальний апарат для свого безпілотника. Геттінгер залишає це питання відкритим у своєму дослідженні.

Однак є чіткі вказівки на це в інших місцях. Відомий британський військовий журнал «Jane’s» 1995 року в публікації «Безпілотні літальні апарати та цілі» повідомив, що «Гарпія» була розроблена в Ізраїлі, але «з використанням базового літака з дельтаподібним крилом, придбаного та модифікованого в Німеччині». Це означає, що «Гарпія», імовірно, містить німецькі технології.

Якщо Геттінгер і Jane’s мають рацію, то це можна узагальнити таким чином: Німці та ізраїльтяни розробили ідентичні безпілотні системи близько 35 років тому. Обидві системи були спроектовані таким чином, щоб їх можна було запускати з вантажних автомобілів-контейнерів, а потім автоматично шукати ворожі радари за заздалегідь запрограмованою траєкторією польоту. Ця технологія ознаменувала собою невелику військову революцію наприкінці 1980-х років.

Відомо, що на той час Німеччина та Ізраїль уже деякий час співпрацювали щодо проєктів озброєнь, не афішуючи цього. Розумно припустити, що так могло бути і з цим проєктом безпілотника. То чи працювали Німеччина та Ізраїль офіційно разом над створенням безпілотника?

Німецький уряд ухиляється від відповіді

NZZ звернулася до Міністерства оборони Німеччини в Берліні, до компанії Airbus Defence and Space, яка є правонаступницею Dornier, і до компанії Israel Aerospace Industries. У той час як Airbus Defence and Space заявила, що «ніякої додаткової інформації» немає, Israel Aerospace Industries взагалі не відповіла. Міністерство оборони в Берліні, тим часом, заявило, що в проєкті не беруть участі інші країни, крім Німеччини.

Таким чином, жодної співпраці з боку уряду не було. То як же виник проєкт, у якому, судячи з усього, німецькі та ізраїльські технології обмінювалися і встановлювалися в ідентичні безпілотники? Навіть якщо Німеччина та Ізраїль офіційно не співпрацювали, уряд має дати свій дозвіл на встановлення німецьких компонентів в ізраїльську зброю. Чи було отримано такий дозвіл?

Відповідь німецького уряду була ухильною. «Ми не можемо надати інформацію про будь-які експортні ліцензії через більш ніж 30-річний період», – сказала представниця міністерства економіки. Вона додала, що уряд не повідомляє про конкретні індивідуальні ліцензії незалежно від цього, оскільки це може також торкнутися торговельних і комерційних секретів відповідних компаній.

Раптова поява Shahed-136

Сьогодні існують й інші, набагато потужніші німецькі та ізраїльські безпілотники. Тож можна було б задовольнитися відповіддю німецького уряду і залишити це питання у спокої. Але кілька років тому несподівано з’явилися іранські безпілотники, які не тільки разюче схожі зовні на безпілотник DAR та ізраїльський «Гарпія», а й копіюють їхній принцип камікадзе. Як таке може бути?

Цьому є можливе пояснення. У середині і наприкінці 1990-х років Ізраїль продав Китаю близько 100 безпілотників «Гарпія». Очевидно, угоду було укладено в таємниці. Про неї стало відомо лише через кілька років. У липні 2002 року американська газета «Вашингтон Таймс» повідомила, що кілька безпілотників «Гарпія» були помічені під час китайських військових навчань у провінції Фуцзянь. Фуцзянь розташована прямо навпроти Тайваню і особливо зручна для можливих повітряних атак на острів.

NZZ хотіла дізнатися у німецького уряду, чи відомо йому про угоду Ізраїлю з Китаєм. Зазвичай виробнику зброї, який використовує німецькі технології, потрібна нова ліцензія від уряду Німеччини на експорт. Однак уряд не відповів на це запитання.

На момент укладення угоди з Китаєм дальність польоту безпілотника Harpy, як стверджується, вже було збільшено зі 150 до 500 кілометрів. В аналізі американського аналітичного центру «Джеймстаун Фаундейшн» щодо ізраїльсько-китайських військових відносин від 2005 року йдеться про те, що США були проінформовані про угоду з Китаєм щодо безпілотників і не були їй раді. Однак вони і не перешкоджали їй. Хоча початковий контракт на купівлю передбачав модернізацію китайського Harpy, США закликали Ізраїль скасувати цей контракт у 2004 році.

Тісне партнерство Китаю з Іраном

Отже, є явні ознаки того, що безпілотник перемістився з Ізраїлю до Китаю. Але як він міг потрапити звідти до Ірану?

Китай давно підтримує тісні військові відносини з Іраном. Серед іншого, кажуть, що він підтримував режим мулли в будівництві виробничих центрів для важливих військових платформ, таких як крилаті ракети, артилерія, бронетехніка, морські судна і ракети. Це випливає з аналізу індійського аналітичного центру «Observer Research Foundation», присвяченого поставкам зброї Китаєм до Ірану з вересня цього року. Однак у ньому також йдеться про те, що Китай «вкрай неохоче йде на співпрацю або продаж вітчизняних високотехнологічних військових товарів, особливо передових безпілотників або сучасних бойових літаків».

Чи є ця оцінка повністю точною, щонайменше, сумнівно. У звіті ізраїльського торгового журналу «Israel Defense» за квітень цього року йдеться, що іранський Shahed-136 дуже схожий на Harpy. Тому можна припустити, що безпілотник є «продуктом співпраці між Китаєм та Іраном».

Якщо це правда, то коло замкнеться: Безпілотник, імовірно розроблений німецькою компанією близько 35 років тому, Ізраїль продає Китаю, який, за всіма ознаками, надав цю технологію Ірану.

Цілком можливо, що так воно і було. Теоретично, однак, не можна повністю виключити, що плани зі створення безпілотника потрапили до Ірану іншим шляхом.

Протягом багатьох років різні сторони продовжували вдосконалювати безпілотник. Наразі існують версії з дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Німецька експертка з безпілотників Ульріке Франке написала докторську дисертацію щодо німецьких проєктів безпілотників близько десяти років тому. Зараз вона працює в Європейській раді з міжнародних відносин у Парижі. На її думку, є чіткі вказівки на те, що німецькі та ізраїльські компанії спільно працювали над створенням безпілотників DAR і Harpy.

«Israel Aerospace Industries якимось чином брала участь у проєкті DAR, або спільно розробляючи, або переймаючи німецькі технології», – сказала вона в інтерв’ю NZZ. Однак точних доказів немає. Тож у підсумку є багато доказів, але немає абсолютної впевненості». Франке резюмує це так: «Dornier та ізраїльтяни, імовірно, створили безпілотник, а Китай та Іран, імовірно, надихнулися проєктом і модифікували його».

Іран офіційно представив Shahed-136 у грудні 2021 року. Трохи більше ніж за рік країна вперше поставила сотні таких безпілотників у Росію. Тільки в листопаді режим Володимира Путіна запустив 2 500 безпілотників Shahed-136 українськими містами. Більшість із них – це модифіковані Росією версії Shahed-136, також відомі під російським позначенням Герань-2.

Розроблений колись як зброя для боротьби з радарними позиціями для німецьких збройних сил, безпілотник DAR, судячи з багатьох ознак, продовжує використовуватися і через 35 років. Однак Німеччина досі не має у своєму військовому арсеналі такого безпілотника-камікадзе.