Кримінал

Нетверезий водій збив дитину на пішохідному переході у столиці
21 Листопада 2024 13:49
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дтп, київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Києві п’яний водій збив 14-річну дівчинку на пішохідному переході й зник із місця події.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

ДТП сталася 18 листопада на регульованому переході на вулиці Дашкевича. За словами речниці прокуратури, 33-річний водій автомобіля Seat Toledo наїхав на дівчинку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Після інциденту чоловік утік, залишивши постраждалу без допомоги, та вирушив додому. Виявилося, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння — аналіз показав 2,33 проміле алкоголю в крові.

Свідки викликали поліцію та швидку. Дівчинку з травмами середньої тяжкості госпіталізували до лікарні “Охматдит”.

Згодом правоохоронці затримали порушника. Виявилося, що він мешкає неподалік місця аварії. Як зазначила речниця прокуратури Ірина Винокурова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень.

Водієві оголосили підозру за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також за залишення постраждалої без допомоги (стаття 286-1 і стаття 135 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.


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