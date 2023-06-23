Нетаньяху пояснив позицію Ізраїлю у питаннях військової допомоги Києву

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв’ю The Jerusalem Post пояснив, якого підходу має намір дотримуватися його уряд у питаннях надання військової допомоги Києву через повномасштабне російське вторгнення на територію України.

Ізраїль, на думку Нетаньяху, перебуває в особливій ситуації – відмінною, наприклад, від Польщі, Німеччини, Франції чи будь-якої іншої із західних країн, які допомагають Україні. У зв’язку з цим він згадав те, що в Ізраїлю тісний військовий кордон з Росією і те, що ізраїльські ВПС здійснюють польоти поблизу російських пілотів у небі над Сирією. Нетаньяху назвав важливим те, щоб Ізраїль зберігав свободу дій проти, як він сказав, спроб Ірану отримати військові можливості на ізраїльській півночі.

“У нас також є побоювання, що будь-які системи, які ми передамо Україні, будуть використані проти нас, оскільки можуть потрапити до рук Ірану… Так, власне, сталося із західними протитанковими засобами, які ми знаходимо біля наших кордонів. Тож ми повинні бути дуже обережні”, – наголосив Біньямін Нетаньяху.

Нетаньяху назвав підхід ізраїльського керівництва до подій в Україні збалансованим і вірним з урахуванням наведених їм обставин. Він додав, що більшість глав урядів західних країн у розмовах з ним висловлювали згоду з наведеними аргументами. На думку Нетаньяху, на Заході є розуміння ситуації, в якій перебуває Ізраїль. Водночас він підкреслив, що Ізраїль сумує у зв’язку з трагедією, що відбувається в Україні, “оплакує загибель людей” і хотів би якнайшвидшого завершення війни. Нетаньяху також зазначив, що Ізраїль сприяє у забезпеченні цивільної оборони в Україні.

Ізраїльські ЗМІ раніше зазначали, що влада країни побоюється, що будь-які військові поставки Україні негативно позначаться на відносинах з Росією, і що Москва обмежить свободу дій Ізраїлю щодо атак іранських позицій у Сирії.