Нетаньягу подарував Трампу пейджери – на згадку про операцію проти “Хезболли”

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час свого візиту до Вашингтона подарував президенту США Дональду Трампу звичайний і позолочений пейджери на згадку про операцію проти “Хезболли”.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Це була чудова операція”, – відповів Трамп. Він подарував Нетаніягу фотографію з їхньої зустрічі з підписом: “Бібі, великому лідеру”.

17 вересня 2024 року в Лівані сталася серія вибухів пейджерів, які “Хезболла” використовує для оперативного зв’язку. Наступного дня в такий самий спосіб почали вибухати рації.