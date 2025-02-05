Політика

Нетаньягу подарував Трампу пейджери – на згадку про операцію проти “Хезболли”
5 Лютого 2025 12:49
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Президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху / Фото: The White House

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час свого візиту до Вашингтона подарував президенту США Дональду Трампу звичайний і позолочений пейджери на згадку про операцію проти “Хезболли”.

Про це повідомляє The Times of Israel

“Це була чудова операція”, – відповів Трамп. Він подарував Нетаніягу фотографію з їхньої зустрічі з підписом: “Бібі, великому лідеру”.

17 вересня 2024 року в Лівані сталася серія вибухів пейджерів, які “Хезболла” використовує для оперативного зв’язку. Наступного дня в такий самий спосіб почали вибухати рації.


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