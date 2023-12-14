“Ненавмисно” – у НАТО охарактеризували падіння російського дрона на територію Румунії

НАТО вважає, що падіння російського дрона на території Альянсу, тобто в Румунії, не було навмисним, а тому загрози не несе.

Про це заявила виконувач обов’язків речника НАТО Ділана Вайта, повідомляє “Європейська правда”

Вайт від імені Альянсу “рішуче засудив” російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю.

“НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки Росії проти членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою”, – додав він у соцмережі Twitter (X).