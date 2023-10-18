Політика

“Немає жодних можливостей для “компромісів”, “переговорів” – Подоляк про переговори з Путіним

18 Жовтня 2023 21:35
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путін, подоляк, переговори

Слід усвідомити, що немає жодних можливостей для компромісів і переговорів із президентом Росії Путіним, оскільки це зробить умисні воєнні злочини легітимним інструментом глобальної політики.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Телеграмі.

“Війна так війна” – прямо й недвозначно заявляє Путін, остаточно переставши маскувати свої цілі… Тим самим публічно фіксує безумовний мотив злочину: Росія масштабно вторглася на територію України з метою масових убивств, тотальних руйнувань, захоплення територій”, – зауважив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, “цього достатньо, щоб усвідомити: немає жодних можливостей для “компромісів”, “переговорів”. Інакше це робить навмисні воєнні злочини легітимним і дієвим інструментом глобальної політики”.


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