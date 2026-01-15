Неіснуючі дрони на 47 млн гривень: у військовій частині викрили злочинну організацію

У Краматорську затримали учасників злочинної організації, яка діяла в одній з військових частин та привласнила понад 47 млн гривень, виділених на оборонні закупівлі. Гроші перераховувалися за “паперові” FPV-дрони та обладнання, які фактично не надходили до підрозділу або не відповідали заявленим характеристикам.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Східного регіону.

За даними слідства, у 2024 році екскомандир військової частини створив стійку ієрархічну структуру, до якої залучив діючих військовослужбовців, відповідальних за планування закупівель, приймання майна та оформлення документації, а також цивільну особу, яка забезпечувала взаємодію з постачальниками.

“Замість реального забезпечення підрозділу технікою учасники злочинної організації зосередилися на паперовому супроводі закупівель. Упродовж квітня–грудня 2024 року вони уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів і оптичного обладнання. Безпілотники, за які було сплачено десятки мільйонів гривень, фактично не надходили до військової частини, а частина прицілів замінювалася значно дешевшими виробами”, – розповіли в прокуратурі.

Службові документи оформлювалися без фактичної поставки майна. Саме на їх підставі підтверджувалося “виконання” контрактів та здійснювалося перерахування бюджетних коштів. Відсутність обладнання або його невідповідність технічним характеристикам приховували шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Загальна сума завданих державному бюджету збитків перевищила 47 млн грн.

Учасників злочинної організації затримали у Краматорську. Їм повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за створення та участь у злочинній організації, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.