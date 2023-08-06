Кримінал

Негода в Словенії і Австрії: відомо про щонайменше чотирьох загиблих

6 Серпня 2023 15:25
читать на русском →
негода

Словенія і Австрія надалі потерпають через сильні дощі, що тривають від 3 серпня і спричинили повені, зсуви ґрунту і прорив дамби. Станом на неділю, 6 серпня, відомо про щонайменше чотирьох загиблих, повідомляє DW.

Зокрема, загинули батько і син з Нідерландів, що займалися альпінізмом. Ймовірно, вони стали жертвами удару блискавки. Також загинула місцева жителька, яка перебувала в епіцентрі повені. Крім того, на березі річки Сава в Любляні знайшли тіло загиблого чоловіка.

П’ятьох громадян Нідерландів, які зникли напередодні, вдалося розшукати. Загалом з підтоплених районів евакуювали 85 громадян цієї країни.

Протягом ночі словенські рятувальники працювали у 186 місцях, відкачуючи воду та евакуюючи людей, прибираючи повалені дерева та доставляючи запаси їжі та медикаментів.

Так, з села Долня Бистриця на сході Словенії евакуювали 500 людей після прориву греблі на річці Мура. 110 людей через зсуви ґрунту доставили у безпечне місце біля поселення Корошка Бела.

Через повені і маси сміття, що їх несла вода, було знеструмлено кілька міст, обвалилися три мости, під водою опинилися різні ділянки автомагістралі та сільських доріг. Загалом збитки країни від повені оцінюють не менш ніж в півмільярда євро.

Так само тривали рятувальні роботи і в сусідній Австрії. Хоча дощ там у суботу послабшав, є загроза зсувів розм’яклих схилів. Через це були евакуйовані люди з не менш ніж 40 будинків у південній федеральній землі Каринтія. Пожежні бригади продовжують викачувати воду із затоплених підвалів будинків. Також постраждав сусідній регіон Штирія.

Через сильні дощі і підйом рівня води в Саві та її притоках, що також протікають територією Хорватії, у місті Брдовец поблизу Загреба так само евакуйовували мешканів кількох будинків. Представники екстрених служб в якості запобіжного заходу встановили захисні огорожі з мішків з піском на півночі країни, поблизу Вараждина та Карловаця.

Сильні дощі в ніч на неділю лили і в північно-східній Польщі. В місті Ольштин вулиці були затоплені 80-сантиметровим шаром води. Постраждалих внаслідок негоди не було.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Серпня 2023 16:29

У День Повітряних сил Зеленський поїхав до льотчиків
6 Серпня 2023 17:00

Чонгарський міст отримав серйозні пошкодження
6 Серпня 2023 15:49

Надходять повідомлення про обстріл Чонгарського мосту
6 Серпня 2023 14:52

Єрмак розповів, про що домовлялися у Джидді
6 Серпня 2023 14:32

Ігнат пояснив, чому удари по Старокостянтинову не завдають шкоди нашій авіації
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?
усі думки