Політика

Небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Євросоюзу, немає – Стефанішина

25 Січня 2024 18:33
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україна, фінансова допомога

Віцепрем’єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина упевнена, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Євросоюзу, немає. Рішення про надання Києву 50 млрд євро на наступні 4 роки однозначно буде ухвалене.

Про це повідомила Стефанішина, яку цитують “Укрінформ” і “Європейська правда”

“Хочу звернутися до всіх українців і сказати, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, це рішення однозначно буде ухвалене.

Ми маємо як мінімум три-чотири сценарії ухвалення цього рішення на столі, але боремося за найкраще і найпередбачуваніше для нас – це 50 млрд євро на чотири роки, проголосоване консенсусом усіх держав”, – сказала Стефанішина в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Віцепрем’єрка зараз перебуває з візитом у Брюсселі, де стало відомо, що ЄС починає “скринінг України” перед стартом переговорів про вступ.

1 лютого відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери держав та урядів ЄС прийматимуть рішення щодо внесення змін до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки. 

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду обсягом 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі – під час повоєнного відновлення країни.


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