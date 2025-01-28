Не всі військові після СЗЧ отримають шанс на швидке поновлення, — МОУ

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину після 29 листопада 2024 року, зможуть повернутися на службу лише після проходження повної процедури поновлення. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

“До 1 березня 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом без кримінальної відповідальності. Однак це не стосується тих, хто здійснив СЗЧ після 29 листопада 2024 року”, – йдеться у повідомленні.

Загальна процедура включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ.

Натомість для військових, які залишили частину до 29 листопада і для яких це перший випадок СЗЧ, передбачена можливість повернення на службу за спрощеною процедурою до 1 березня 2025 року. У такому разі поновлення відбувається протягом трьох днів.