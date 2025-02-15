Кримінал

Не впорався з керуванням: на Сумщині легковик врізався в бус, двоє загиблих
15 Лютого 2025 19:18
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На Сумщині в ДТП загинули двоє людей / Фото: ДСНС
На Сумщині в ДТП загинули двоє людей / Фото: ДСНС

Сьогодні, 15 лютого близько 10:35, на автошляху Охтирка – Тростянець поблизу села Боголюбове Сумської області відбулось зіткнення двох транспортних засобів – Citroen Jumper та ВАЗ-2109. Тіла загиблих із легковика вирізали рятувальники.

Про це повідомили в поліції Сумщини.

Унаслідок зіткнення водій ВАЗ і його 63-річна пасажирка загинули, ще одну пасажирку шпиталізували. Травми також отримав 20-річний водій Citroen.

Як попередньо встановили правоохоронці, рухаючись автодорогою, 64-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Citroen.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наслідки смертельного ДТП на Сумщині / Фото: Нацполіція, ДСНС

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