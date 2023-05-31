Не Москві вирішувати, коли Україна вступатиме в НАТО – МЗС Норвегії

НАТО не дозволить Росії вирішувати, коли Україна зможе вступити до Північноатлантичного альянсу, заявила голова норвезького МЗС Аннікен Хюітфельдт. Ця заява прозвучала на зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу, які прагнуть врегулювати розбіжності щодо заявки Києва на членство в НАТО до початку липневого саміту.

«(Питання про те), коли Україна стане членом НАТО, мають вирішувати Україна та союзники НАТО, а не Москва», – заявила журналістам міністр закордонних справ Норвегії.

Київ та деякі з його найближчих союзників у Східній Європі хотіли б, щоб конкретні кроки щодо наближення України до вступу в альянс були узгоджені під час саміту лідерів НАТО 11-12 липня у Вільнюсі.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе вступити до НАТО, доки триває розв’язана Росією війна, але підкреслив, що ситуація зміниться після закінчення конфлікту.