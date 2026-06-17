Не лише Україна та Іран: Мелоні на G7 пожартувала про куріння та силу волі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час неформального спілкування з лідерами країн G7 розповіла, що близько місяця тому відмовилася від куріння, та пожартувала з цього приводу.

Відео опублікувало DRM News.

Відео зафіксувало один із неформальних моментів саміту G7, який проходить у французькому Евіані. На тлі обговорення війни в Україні, ситуації навколо Ірану та питань глобальної безпеки світові лідери також дозволили собі кілька жартів під час кулуарного спілкування.

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На записі Мелоні спілкується з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими учасниками саміту.

Під час розмови італійська прем’єрка зазначила: “Тож можете вважати мене бійцем”.

На запитання про куріння вона відповіла, що відмовилася від цієї звички минулого місяця. Один зі співрозмовників пожартував, що, можливо, викурив разом із нею одну з останніх сигарет.