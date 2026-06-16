Не лише Московський НПЗ: у Генштабі назвали нові уражені об’єкти у РФ та на окупованих територіях

У ніч на 16 червня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів у Росії та на окупованих територіях. Серед уражених цілей — Московський нафтопереробний завод, підприємство військово-промислового комплексу в Тулі, командні пункти та склади російських військ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За попередньою інформацією, на Московському НПЗ пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Також зафіксовано масштабну пожежу. Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів. Підприємство забезпечує понад 38% споживання пального в столичному регіоні та постачає авіаційне паливо аеропортам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність заводу перевищує 12 млн тонн нафти на рік.

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Також українські військові уразили командно-спостережні пункти противника в районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська Донецької області.

Серед цілей – польовий артилерійський склад російських військ у районі Кременівки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад безпілотників у Маріуполі.

Завдано удару й по району зосередження особового складу противника поблизу Івановського Брянської області РФ.

Окремо підтверджено влучання по підприємству російського військово-промислового комплексу АТ “Центральне конструкторське бюро апаратобудування” поблизу Тули. Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем і радіонавігаційної апаратури. За даними Генштабу, пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

Також станом на 6:00 16 червня тривала пожежа на території федеральної державної казенної установи “Комбінат Темп” у Рибінську Ярославської області РФ. Ураження цього об’єкта було здійснено 14 червня.