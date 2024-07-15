“Не хочемо, щоб війна вийшла за межі України”, – речник Пентагону про заборону глибоких ударів по РФ

США не збираються знімати заборону на удари по РФ далекобійними ATACMS, аргументуючи це “ескалацією” та “непередбачуваними наслідками”.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

“Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати й ставитися до цього дуже серйозно”, — пояснив речник Міністерства оборони США.

За його словами, треба дивитися “на другорядні й третинні наслідки” з погляду потенційної ескалації.

Водночас він додав, що у Вашингтоні “ніколи жодним чином не недооцінювали загрозу, яку Росія становить для України”, а тому продовжать співпрацювати з Києвом, щоб він мав “усе для захисту своєї суверенної території”.