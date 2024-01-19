Суспільство

Не було достатньо доказів: у ДБР відповіли, чому раніше не затримали сина Гринкевича

19 Січня 2024 12:56
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дбр

У Державному бюро розслідувань пояснили, що не могли затримати раніше оголошеного в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа Гринкевича, адже для цього не було достатньо доказів.

Про це в ефірі Радіо.Свобода повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

“Коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п’ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні”, – повідомила Тетяна Сапьян.

18 січня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Романа Гринкевича, якого підозрюють в шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації.

У ніч на 19 січня суд обрав у цій же справі запобіжні заходи керівникам та представнику пов’язаних із Ігорем Гринкевичем компаній, яким вручили підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві — тримання під вартою із правом внесення понад 500 млн грн застави кожному


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