НБУ зобовʼязав банки та обмінники приймати всі банкноти іноземної валюти без обмежень

Національний банк України ухвалив зміни щодо врегулювання ситуації, яка склалася із обміном валют. Відтепер з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, окрім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції. Значно пошкоджені та старі банкноти банки та нефінансові установи зобовʼязані приймати на інкасо (обмінюватися на нові).

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

НБУ заборонив банкам та небанківським установам встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

НБУ буде посилено контролювати ці питання, та у разі встановлення порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою будуть застосовуватися заходи впливу від штрафів до зупинення можливості здійснення окремих видів валютних операцій.

штрафи банків – у розмірі до 400 000 гривень і більше за суттєві порушення;

для небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

НБУ скасував перелік ознак незначного зношення банкнот, натомість сформувавши вичерпний перелік ознак значної зношеності купюр, які мають прийматися на інкасо.

Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження.

Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності.