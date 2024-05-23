Економіка

НБУ обмежить вихідні перекази з карти на карту

23 Травня 2024 17:01
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нбу
Будівля Національного банку України / Фото: УНІАН

Нацбанк запровадить обмеження на вихідні перекази коштів з карти на карту 30 операціями на місяць. Приймати можна буде необмежену кількість переказів.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає Forbes.

“Фінальний варіант обмежень НБУ ухвалить упродовж місяця, зараз робочий варіант — 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 грн. Обмеження стосуватимуться лише Р2Р-переказів, тобто з карти на карту, вони не торкнуться платежів та інших операцій. Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причина такого рішення — все більша розповсюдженість тіньових фінансових операцій, відомих як ʼдропиʼ, або ʼгрошові мулиʼ.

Її суть: шахраї купляють у пересічних громадян — від пенсіонерів до студентів — персональні дані і відкривають банківські карти. Через ці карти проходять сотні і тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 000 грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг. 


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