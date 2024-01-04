НАЗК внесло Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло виробника і постачальника морепродуктів Viciunai Group, більш відомого під брендом Vici, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів. Крім того, що Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі у світі, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та Росії.

“Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у РФ, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету країни-агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни”, — йдеться у повідомленні.

У НАЗК зауважили, що ше у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців. Натомість стало відомо, що Viciunai не припиняє свою роботу у РФ та залишається одним із найулюбленіших брендів росіян.

“Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у РФ. Наприклад, виробничий комплекс ТОВ “Вичюнай-русь” є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн долаларів США)”, — йдеться у повідомленні.

При цьому дочірня компанія Viciunai ТОВ “БалтКо”, бувши офіційним представником компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн доларів США.

“Допоки такі відомі бренди як Vici продовжують знаходитись на ринку РФ, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що рф залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і мешканці Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно. Багато компаній вже зробили правильний вибір на користь цінностей демократії та доброчесності вийшовши з російського ринку. Однак Viciunai Group не стала однією з них та не змогла вийти за межі своїх пустих обіцянок”, — сказав голова НАЗК Олександр Новіков.