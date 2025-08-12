На Харківщині депутатка селищної ради “забула” задекларувати будинок, землю та гроші на суму 1,8 млн гривень

Депутатка однієї з селищних рад Харківщини підозрюється у приховуванні майна, готівки та доходів. Повна перевірка декларації виявила розбіжності на суму понад 1,8 млн грн.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Реклама

Реклама

За результатами повної перевірки декларації за 2021 рік НАЗК встановило, що посадовиця приховала від декларування відомості про:

житловий будинок чоловіка в Харківській області 117,9 кв. м. вартістю понад 671 тис. грн, який перебував у посадовиці в користуванні;

земельну ділянку в Харківській області вартістю понад 226 тис. грн, яку вона орендувала;

власний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, придбаний за 100 тис. грн при ринковій вартості понад 1 млн грн;

323 тис. грн доходів від продажу нежитлової будівлі;

550 тис. грн готівки, які належать їй та чоловіку на праві спільної власності.

Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 1,8 млн грн.

Посадовиці повідомили про підозру, їй інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України).