        На Харківщині депутатка селищної ради “забула” задекларувати будинок, землю та гроші на суму 1,8 млн гривень

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 13:53
        На Харківщині депутатка не внесла до декларації гроші та майно / Фото ілюстративне: НАЗК
        Депутатка однієї з селищних рад Харківщини підозрюється у приховуванні майна, готівки та доходів. Повна перевірка декларації виявила розбіжності на суму понад 1,8 млн грн.

        Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

        За результатами повної перевірки декларації за 2021 рік НАЗК встановило, що посадовиця приховала від декларування відомості про:

        • житловий будинок чоловіка в Харківській області 117,9 кв. м. вартістю понад 671 тис. грн, який перебував у посадовиці в користуванні;
        • земельну ділянку в Харківській області вартістю понад 226 тис. грн, яку вона орендувала;
        • власний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, придбаний за 100 тис. грн при ринковій вартості понад 1 млн грн;
        • 323 тис. грн доходів від продажу нежитлової будівлі;
        • 550 тис. грн готівки, які належать їй та чоловіку на праві спільної власності.

        Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 1,8 млн грн.

        Посадовиці повідомили про підозру, їй інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України).


