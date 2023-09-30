Політика

НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank як спонсора війни

30 Вересня 2023 10:27
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санкції

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус угорського OTP Bank та п’яти грецьких судноплавних компаній як спонсорів війни. Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Агентство сподівається, що завдяки цьому Угорщина розблокує 500 мільйонів євро військової допомоги Україні, виділеній у травні Європейським фондом миру, а Греція не блокуватиме майбутні пакети антивоєнних санкцій щодо Росії.

У липні 2023 року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що “Угорщина не підтримуватиме жодного фінансування всередині ЄС для постачання озброєння Україні”, поки Київ не виключить OTP Bank зі списку спонсорів війни.

У заяві НАЗК наголошується, що рішення було прийняте за результатами переговорів з представниками компаній та урядів обох країн щодо припинення співпраці з Росією.

Сьогодні шість підприємств мають у списку міжнародних спонсорів війни статус “призупинено” на період переговорів. Повне виключення підприємств із списку залежатиме від виконання ними певних умов.

Користуючись правом вето, Угорщина неодноразово блокувала рішення Євросоюзу про підтримку української та засудження російської сторони.


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