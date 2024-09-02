Навколо Покровська звели майже п’ять ліній оборони, – начальник МВА

У Покровському районі збудовано майже п’ять ліній оборони. Їх зводили зокрема від 2015 року, активну фазу будівництва продовжили у 2022 році.

Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк у коментарі Армія Inform.

“Самі фортифікаційні роботи розпочались у 2022 році. Хоча загалом вони ще були розпочаті у 2015 році, тоді кілька ліній оборони були побудовані за державний кошт. А якщо говорити за місцеві кошти і регіональні, то це розпочалось одразу після березня 2022 року. І воно не припинялося і не припиняється”, — цитують начальника МВА на сайті Армія Inform.

За ловами Добряка, у Покровському районі збудовано майже п’ять ліній. Одна з них — велика лінія, це третя, яку побудувала Донецька обласна військова адміністрація і декілька регіонів.

“Ворог же ж маневрує, розумієте, і ми оперативно на це реагуємо, тобто спільні дії регіону, регіональна влада Донецької ОДА, спільні дії деяких регіонів, які до нас приїжджають, допомагають людьми. Зараз до нас приїхали 400 людей. Є план, за яким нам дають завдання. Були визначені такі “гарячі” напрямки. Ми збудували з Мирнограда, і до Селидівського вже збудовані ВОПи. Тобто лінія вже збудована впритул до міста. І добудуємо там декілька ще і будемо заходити в місто. Ми отримали задання на тому тижні за деякими напрямками в самому місті”, — сказав Добряк.