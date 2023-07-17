Суспільство

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися

17 Липня 2023 11:30
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літаки, повітряні сили, зсу

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків, які підготувались до навчань, зокрема, опанувавши англійську.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

“Перша група пілотів – буде перша хвиля, яка пройде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики”.

Ігнат розповів, що пілоти вже підготувались до навчань, вивчивши англійську мову. “Там термінологія авіаційна дещо специфічна, тому це потребувало певного часу”, – підкреслив Ігнат.

З його словами, технічний персонал теж проходитиме підготовку, але у нього буде інша програма, ніж у пілотів, зазначив речник. 

У Повітряних силах згодом вказали на некоректне подання інформації деякими українськими ЗМІ про те, що навчання українських пілотів нібито почалися. “Хто уже “відправив пілотів” на F-16, просимо надати першоджерело, де речник ПС про це сказав”, – зауважили у Повітряних силах в Telegram.


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