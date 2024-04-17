Навальна розкритикувала Україну за “небажання шукати антивоєнних росіян”

Дружина загиблого опозиціонера Алекея Навального Юлія увійшла до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією TIME і дала інтерв’ю виданню.

Під час інтерв’ю вона розкритикувала Україну за “небажання шукати антивоєнних росіян”.

Навальна заявляє, що начебто українська влада має пам’ятати про росіян, які не налаштовані проти України адже це: “Це вочевидь не війна Росії. Це війна Путіна”. А війну підтримує “агресивна меншість”.

“Хорошие русские” — дуже погана фраза. Я вважаю, що вони (українці) просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко чекати, що вони вийдуть надвір, бо, як я вже сказала, не всі люди — герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що ігнорувати їх помилка уряду України”, — сказала Навальна.