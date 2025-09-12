НАТО запускає операцію “Східний вартовий” для посилення оборони Східної Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що альянс запускає операцію “Східний вартовий” (Eastern sentry) для посилення оборони східного флангу Європи. Це відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, додав Рютте.

Про це повідомляє Reuters.

“Це безрозсудно і неприпустимо. Ми не можемо допустити вторгнення російських безпілотників у повітряний простір союзників”, — заявив Рютте, виступаючи на пресконференції з головнокомандувачем Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генералом Алексусом Грінкевичем.

Місія, що стартувала 12 вересня, включатиме в себе цілий ряд сил і засобів членів НАТО. До операції вже приєдналися Данія, Франція, Велика Британія і Німеччина.

“Протидія агресії та захист кожного члена альянсу мають вирішальне значення. Захист східного флангу — наше ключове завдання”, — додав генсек НАТО.